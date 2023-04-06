Доллар и юань продолжают рост на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 6 апреля 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,96 копейки или 0,68% до 2,9211 рубля при объеме торгов $1,9 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,67 копейки или 0,18%, до 3,6482 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 127 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 2,58 копейки или 0,61% до 4,2482 рубля за 10 юаней при объеме торгов 12 млн. юаней.