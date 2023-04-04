Последнее обновление: 04.04.2023 11:31

Доллар и юань активно растут на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 4 апреля 2023 года белорусский рубль существенно снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 2,93 копейки или 1,02% до 2,8920 рубля при объеме торгов $0,7 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 3,38 копейки или 0,92%, до 3,6558 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 150,7 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 5,08 копейки или 1,22% до 4,2100 рубля за 10 юаней при объеме торгов 3 млн. юаней.

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