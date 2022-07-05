Последнее обновление: 05.07.2022 17:11

Джонсон: Великобритания передаст Украине 10 самоходных артиллерийских систем

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал передачу Украине 10 самоходных артиллерийских систем.

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Британии по итогам разговора премьер-министра Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает УНИАН.

"Президент Зеленский рассказал о текущей ситуации в Украине и последних российских продвижениях. Премьер-министр рассказал самую новую информацию о последней военной технике Британии, в том числе о 10 самоходных артиллерийских системах и курсирующих боеприпасах (дронах-камикадзе), которые должны прибыть в ближайшие дни и недели", - отмечается в сообщении.



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