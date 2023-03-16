Последнее обновление: 16.03.2023 10:23

Доллар и юань растут на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 16 марта 2023 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,44 копейки или 0,51% до 2,8492 рубля при объеме торгов $1,1 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,88 копейки или 0,23% до 3,7517 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 195,6 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 1,46 копейки или 0,35% до 4,1345 рубля за 10 юаней при объеме торгов 5 млн. юаней.

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