Последнее обновление: 14.03.2023 13:14

Доллар продолжает снижаться на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 14 марта 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,89 копейки или 0,31% до 2,8304 рубля при объеме торгов $2,6 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,38 копейки или 0,1% до 3,7626 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 334,3 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,84 копейки или 0,2% до 4,1197 рубля за 10 юаней при объеме торгов 11 млн. юаней.

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