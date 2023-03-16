Министры обороны США и РФ обсудили инцидент в Черном море

Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что в телефонном разговоре с российским министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что Россия обязана управлять своими военными самолетами безопасно и профессионально.

Об этом Остин заявил на брифинге после очередного заседания в формате "Рамштайн".

"Я только что провел телефонный разговор с моим российским коллегой министром Шойгу. Как я неоднократно говорил, важно, чтобы великие державы служили моделями прозрачности и коммуникации. И Соединенные Штаты продолжат летать и действовать в соответствии с международным правом", - заявил министр обороны США.

Остин добавил, что Россия обязана управлять своей военной авиацией в безопасной и профессиональной манере.

"Мы рассматриваем любую потенциальную эскалацию очень серьезно, поэтому я считаю, что важно держать каналы коммуникации открытыми", - добавил глава Пентагона.

Остин добавил, что контакты, подобные сегодняшнему звонку, помогут избежать просчетов в будущем.

Минобороны РФ также сообщило о телефонном разговоре, отметив, что разговор состоялся по инициативе США.

"15 марта 2023 года по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина", - говорится в сообщении ведомстве.

О деталях переговоров в российском министерстве не сообщили.