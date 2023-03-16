Госдеп США назвал чушью заявления РФ по поводу инцидента в Черном море

Представитель государственного департамента США Нед Прайс заявил, что видео инцидента в Черном море с участием беспилотника MQ-9 и двух российских истребителей Су-24 показывает "опасный и непрофессиональный" характер действий российских пилотов.

"На видеозаписи видно, что российский пилот ведет себя почти полностью неконтролируемо и, по сути, врезается в американский беспилотный аппарат, что заставило армию США направить его в Черное море", - сказал Прайс в интервью каналу MSNBC.

По словам представителя Госдепа, "подобные столкновения, подобные безрассудные действия со стороны россиян могут привести к чему-то гораздо более опасному - они могут привести к прямому столкновению между Соединенными Штатами и Россией".

Он уточнил, что видео инцидента планируется опубликовать, но это решение принимает министерство обороны "с учетом ресурсов и методов".

"Мы не хотим делать ничего такого, что могло бы помешать или ухудшить нашу способность собирать информацию, для чего предназначены эти аппараты. Но хочу сказать по этому поводу, что мы всегда должны воспринимать с очень большой долей скептицизма все, что мы слышим от Российской Федерации. Конечно, то, что мы слышали, является полной чушью", - подчеркнул Прайс.

Он также сообщил, что американская сторона продолжает расследование инцидента и допускает, что его характер был непреднамеренным.

"Возможно, он (инцидент) был непреднамеренным. Возможно, это был результат глубокой некомпетентности одного из российских пилотов. Но, в конце концов, это не имеет значения, потому что важно то, что на самом деле произошло: российский самолет сбил американский летательный аппарат, что могло бы вызвать гораздо больший инцидент, если бы не благоприятные погодные условия", - подчеркнул он.

Представитель Госдепа подчеркнул, что американский беспилотник находился "над международными водами, в международном воздушном пространстве, примерно в 40 милях (65 километрах) от Крыма.

"Кстати, когда вы слышите, что россияне говорят о приближении этого беспилотника к их воздушному пространству в Крыму, то Крым - это Украина. И мы осуществляем эти операции в тесной координации с нашими украинскими партнерами", - отметил Прайс.