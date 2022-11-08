США предостерегли Россию от вмешательства в выборы

Соединенные Штаты готовы ввести санкции против любого субъекта, который будет пытаться вмешаться в избирательный процесс, заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс.

"Нам всем известно, особенно сейчас, что свободные и честные выборы являются краеугольным камнем американского общества и американской демократии. Мы не позволим вмешательства в наши выборы независимо от того, откуда оно будет происходить. Мы это показали не только словами, но и действиями", - подчеркнул он.

Заявление Прайса последовало после «откровений» "повара Путина" Евгения Пригожина.

"… Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень", - такое заявление от имени Пригожина распространили российские сми.

Комментируя фактическое признание Пригожина, представитель Госдепа назвал его "проявлением безнаказанности, которой при Путине и в Кремле пользуются коррупционеры".

Прайс напомнил, что США еще в 2018 году ввели санкции против Пригожина и его Агентства интернет-исследований, а в 2021-м - против самой России. Также из-за вмешательства в выборы санкции были наложены на Иран.