Россия будет пытаться поднять американский беспилотник со дна Черного моря

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия будет пытаться достать со дна моря упавший там вчера после неудачного перехвата российскими истребителями американский беспилотник.

"Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех", - сказал Патрушев, передает BBC.

Накануне представитель Пентагона генерал Патрик Райдер сказал, что по его информации российская сторона не смогла заполучить остатки дрона. Однако он не сказал, где именно произошел инцидент и не уточнил, будет ли пытаться поднять его американская сторона.

Как отмечают аналитики, для того чтобы поднять со дна моря крупный беспилотник часто применяются военные корабли или гражданские судна - так было в 2018 году, когда у берегов Испании c помощью судна USNS Arctic со дна подняли БПЛА RQ-4 Global Hawk. Однако вскоре после вторжения России в Украину, Турция закрыла проход по Босфору и Дарданеллам военных кораблей.

Максимальная глубина Черного моря достигает 2210 метров. Точные координаты падения дрона не раскрывались, но, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, глубины в южнее Крыма (так стороны описывали район происшествия) превышают тысячу метров. Это намного глубже, чем способен выдержать водолаз даже с мощным специальным оборудованием. Для сравнения, подводная лодка "Курск" лежала на глубине 108 метров, и для ее подъема потребовалась специальная тяжелая техника, которой у России тогда - в 2001 году - не было.