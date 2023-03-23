Последнее обновление: 23.03.2023 09:01

США ответили на беспокойство России по поводу снарядов с обедненным ураном

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что боеприпасы с обедненным ураном являются обычным типом боеприпасов, а заявления России о них как шаг к эскалации - безосновательны.

Представитель Белого дома отметил, что США не передают Украине боеприпасы с обедненным ураном.

"Боеприпасы с обедненным ураном были исследованы на предмет влияния на здоровье людей. Это не радиоактивная угроза. Они и близко не представляют ядерной угрозы. Это обычный тип боеприпасов, который используется, в частности, из-за его бронебойных свойств", - подчеркнул он.

"Если Россия глубоко обеспокоена здоровьем своих танков и своих танкистов, то самый безопасный для них вариант - переместить их через границу и вывезти из Украины", - добавил Кирби.

В понедельник Великобритания подтвердила, что будет поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном. В ответ президент России Владимир Путин раскритиковал это решение, ложно заявив, что речь идет об оружии с "ядерным компонентом".

Обедненный уран - отходы процесса обогащения урана, который заключается в выделении изотопа урана-235 из природного урана. Благодаря высокой плотности обедненный уран также используется в броне военной техники (в частности, в танках M1 Abrams) и бронебойных снарядах.

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