Байден: На Россию никто не собирался нападать

Президент США Джо Байден во время речи в Варшаве во вторник подчеркнул, что западные страны не собирались осуществлять нападение на Россию вопреки заявлениям Владимира Путина, который таким образом оправдал агрессию против Украины.

"Еще раз обращаюсь к народу России. Соединенные Штаты и европейские государства, мы не стремимся контролировать или уничтожить РФ. Запад не планировал напасть на Россию, как сегодня заявил Путин, а миллионы россиян, которые просто хотят жить в мире со своими соседями, не являются врагами", - сказал Байден.

Он подчеркнул, что решение начать войну против Украины Путин принял сознательно, "и каждый день, пока она продолжается, - это его выбор".

"Он может завершить войну одним простым словом. Если бы Россия перестала осуществлять вторжение в Украину, это бы стало концом войны. Но если бы Украина перестала защищаться от нападения России, это бы стало концом для Украины", - подчеркнул президент США, добавив, что союзники продолжат поддержку Украины.

"Сомнений быть не должно: наша поддержка Украины не пошатнется, НАТО не будет разделенным, и у нас не наступит усталость. Жажда и желание Путина к земле и власти потерпит неудачу, а любовь украинского народа к своей стране возьмет верх. Демократические государства мира будут защищать свои свободы сегодня, завтра и всегда", - подчеркнул американский президент.

Байден подчеркнул, что "на кону сейчас - свобода", а мир понял, что "удовлетворить аппетиты агрессора невозможно, им надо противостоять". "Автократы понимают только одно слово: нет, нет, нет! Нет, вы не захватите мою страну, не заберете мою свободу, не заберете мое будущее", - добавил он.

ОН убежден, что Путину не удастся достичь своих целей в Украине.

"Диктатор, который годами отстраивал империю, никогда не подавит любовь народа к свободе, жестокость никогда не сломает волю свободных людей, а Украина никогда не будет побеждена Россией. Никогда!" - подчеркнул лидер США.