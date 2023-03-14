Население Беларуси в феврале сократило валютные депозиты в банках

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за февраль 2023 года сократились на $0,2593 млрд. или 2,43% и на 1 марта составили $10,3953 млрд.

В феврале валютные депозиты сократились на $259,3 млн. или 2,43% после падения в январе на $88,8 млн., говорится в отчете Национального банка Беларуси.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в $31,9 млн. или 0,68%. Валютные депозиты населения на 1 марта 2023 года составили $4,686 млрд., на 1 января этот показатель равнялся $4,7179 млрд. В феврале физлица сократили депозиты в банках на сумму $67,7 млн. или 1,42%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $87,2 млн. или 2,43% и на 1 марта 2023 года составили $3,4974 млрд. В феврале срочные валютные депозиты населения сократились на $73,9 млн. или 2,07%.

Переводные депозиты физлиц с начала года выросли на $55,3 млн. или 4,88%. На 1 марта 2023 года этот показатель составил $1188,6 млн. В феврале переводные депозиты выросли на $6,2 млн. или 0,52%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года сократились на $90,9 млн. или 3,41% и на 1 марта 2023 года составили $2,5748 млрд. В феврале срочные валютные депозиты юрлиц сократились на $174,9 млн. или 6,36%.