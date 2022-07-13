Нацбанк Беларуси включил китайский юань в валютную корзину.

"Правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение о включении с 15 июля 2022 г. китайского юаня в перечень валют, входящих в состав корзины иностранных валют, и установлении на следующих уровнях весов валют при расчете стоимости корзины: для российского рубля – 50%, доллара США – 30%, евро – 10%, китайского юаня – 10%", - сообщил регулятор.

При принятии данного решения учитывалось произошедшее в 2022 году изменение структуры внешнеэкономических потоков и объемов торгов указанными валютами в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа‟.

С учетом включения китайского юаня в корзину иностранных валют официальный курс белорусского рубля к китайскому юаню, как и к доллару США, евро и российскому рублю, будет устанавливаться по результатам торгов на БВФБ.