ЕС предупредил Грузию о "серьезных последствиях" в случае принятия закона об "иноагентах"

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель во вторник вечером предостерег власти Грузии от окончательного принятия противоречивого закона об "иноагентах", который вызвал массовые протесты.

Принятие закона о "прозрачности иностранного влияния" топ-дипломат ЕС назвал "очень плохим событием для Грузии и ее народа".

"Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Он противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский Союз, которую поддерживает подавляющее большинство грузинских граждан. Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для наших отношений", - говорится в заявлении Борреля, опубликованном на сайте Европейской службы внешних дел.

Боррель призвал Грузию придерживаться своих обязательств по развитию демократии, верховенства права и прав человека и напомнил о праве людей на мирный протест.