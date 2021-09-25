Грузия подаст заявку на членство в ЕС до 2024 года

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подтвердил приверженность страны идеи вступления в ЕС и НАТО в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

“Мы не успокоимся, пока не добьемся членства в ЕС и НАТО. Это значит, что мы продолжим реформировать и модернизировать нашу демократию и нашу экономику в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами. Наш путь в европейские и евроатлантические структуры — это, образно говоря, возвращение на родину, это наш цивилизационный выбор. Абсолютное большинство населения Грузии поддерживает нынешний вектор развития страны. Мы подготовили комплексный план действий, который включает множество инициатив и реформ, которые обеспечат подачу заявки на членство в ЕС до 2024 года”, — заявил Гарибашвили, передает УНН.

По его словам, власти Грузии разработали план развития страны на предстоящие годы, который полностью соответствует Повестке дня ООН на период до 2030 года. Он включает в себя активные меры по защите прав человека и окружающей среды, справедливого распределения благ и устойчивого развития экономики.

Однако, премьер признал, что сегодня в экономике страны сохраняется множество проблем, которые еще предстоит решить.

“Мы многого достигли, но еще многое предстоит сделать. Прежде всего, мы должны создать больше рабочих мест. В то же время мы должны продолжать инвестировать в образование и инфраструктуру, искоренения бедности, укрепления нашей системы здравоохранения и диверсификацию нашей промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства”, — сказал Гарибашвили.

Соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом было подписано 27 июня 2014 года. Сначала документ работал в режиме временного применения, а полностью вступил в силу 1 июля 2016 года, когда завершилась процедура ратификации.