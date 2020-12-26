Парламент Грузии проголосовал за интеграцию с Евросоюзом

Грузинский парламент принял постановление "О внешней политике Грузии", одним из ключевых направлений названо стремление вступить в Евросоюз и в Североатлантический альянс.

Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщается на сайте парламента, передает DW.

"Для грузинского общества европейский и евроатлантический выбор - исторический выбор, закрепленный в Конституции Грузии", - приводятся слова председателя парламентского комитета по иностранным делам Николоза Самхарадзе.

Как уточняется в сообщении, принятая резолюция должна помочь в осуществлении предвыборного обещания партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" (ГМДГ) о том, что к 2024 году Грузия будет готова к подаче документов на вступление в ЕС.

Как сообщалось 13 декабря, ЕС с марта 2020 года выделил Грузии в рамках проекта Team Europe 1,5 млрд лари (около 380 млн евро) для содействия в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. "Почти две трети этой суммы предоставлено в виде гранта, а остальная часть - в виде максимально льготного кредита", - заявил глава представительства ЕС в Грузии Карл Хартцелл.

Как отметил Хартцелл, это один из самых крупных пакетов помощи, предоставленных ЕС какой-либо из стран в расчете на душу населения. Это, по его словам, говорит о крепкой солидарности ЕС с Грузией на фоне нынешнего кризиса, вызванного пандемией коронавируса.