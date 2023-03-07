Во Франции объявлена крупнейшая общенациональная забастовка, которая может стать самой крупной за последние десятилетия.

В стране прекратились поставки бензина со всех НПЗ, почти не ходит общественный транспорт и закрыты многие школы. По разным оценкам, на улицы вышло от 1,1 до 1,4 млн человек, передает BBC.

Протесты связаны с президентской пенсионной реформой. Профсоюзы требуют отозвать законопроект, повышающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет к 2030 году. Но эта инициатива – основа предвыборной платформы Эммануэля Макрона, она крайне важна для президента, и власти не намерены ее отзывать.