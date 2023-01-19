Во Франции началась общенациональная забастовка против пенсионной реформы, которая предусматривает повышение пенсионного возраста, сообщает Associated Press.

По всей территории страны ожидается более 200 демонстраций, в самой большой - в Париже - будут участвовать все крупнейшие профсоюзы. К забастовке присоединились железнодорожники, энергетики, учителя и воспитатели детсадов, студенты и даже профсоюз полиции.

Железнодорожный оператор SNCF сообщил, что отменены большинство железнодорожных рейсов дальнего следования. Отменены около 20% рейсов из парижского аэропорта Орли.

Предложенная реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Правительство настаивает, что это единственный способ обеспечить жизнеспособность действующей системы, учитывая старение населения и продление средней продолжительности жизни.

Профсоюзы возмущаются, что это подрывает законные права работников, и предлагают вместо повышения пенсионного возраста дополнительный налог на богатство или увеличение взносов от работодателей, которые идут на финансирование пенсий. Соцопросы показывают, что большинство французов недовольны повышением пенсионного возраста.

Министр труда Оливье Дюссо заявил, что в правительстве понимают недовольство, но призвал протестовать так, чтобы не блокировать экономическую жизнь страны. По его словам, правительство решило остановиться на повышении пенсионного возраста из-за того, что увеличение налогообложения повредит экономике, а если не повышать пенсионный возраст и не поднимать налоги - придется снижать пенсию.

Официально презентовать законопроект о пенсионной реформе должны в понедельник, в парламент его передадут в феврале. Забастовки и протесты, очевидно, будут продолжаться в течение всего этого времени.

Президент Эммануэль Макрон пытался начать пенсионную реформу еще в 2019-2020 году, но ее отложили из-за эпидемии коронавируса.