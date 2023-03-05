ЕС приглашает третьи страны к совместной схеме закупки боеприпасов для Украины

Европейский союз ищет страны за пределами блока, которые могли бы присоединиться к его усилиям по коллективной поставке боеприпасов Украине.

Как пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники, это предложение является частью плана ЕС по оказанию помощи в обеспечении Украины большим количеством дешевых боеприпасов, одновременно повышая способность Европы производить и пополнять свои собственные истощающиеся запасы.

Согласно представленному на рассмотрение предложению, страны должны будут вносить свои взносы в коллективный фонд, известный как Европейский фонд мира. Затем ЕС будет вести переговоры о заключении совместного контракта на поставку боеприпасов.

Возможность привлечения стран, не входящих в ЕС, для пополнения фонда впервые прозвучала на прошлой неделе в проекте совместного плана закупок ЕС. В документе говорилось о том, что "партнерам-единомышленникам может быть предложено поддержать эти усилия путем добровольных финансовых взносов".

"Что мы также попытаемся сделать, так это побудить некоторые третьи страны внести свой вклад. Так, мы ведем переговоры с норвежцами, и есть потенциальный интерес со стороны канадцев", - сказал источник издания.

Три дипломата выразили скептическое отношение к потенциальному участию Канады, отметив, что это может рассматриваться как прокладывание пути для присоединения США - вариант, который не все будут приветствовать, особенно Франция.

В более широком смысле, Франция может стать осложняющим фактором в вопросе о том, стоит ли привлекать к усилиям страны, не входящие в ЕС. Ожидается, что Париж поддержит использование объединенных средств для боеприпасов, произведенных в ЕС. А привлечение Норвегии и Канады, которые имеют отечественных производителей боеприпасов, может оттянуть часть этих денег за пределы ЕС.

Норвегия, однако, имеет тесные связи с ЕС. Хотя эта страна не является членом ЕС, она может вносить взносы в фонд коллективной обороны блока как член Европейской ассоциации свободной торговли.

По словам одного из дипломатов, на этой неделе среди послов также обсуждался вопрос о том, стоит ли обращаться за помощью в совместных закупках к Организации совместного сотрудничества в области вооружений, или OCCAR - европейской межправительственной организации, которая специализируется на совместных программах вооружений.

OCCAR состоит почти исключительно из стран ЕС, за одним исключением Великобритании.