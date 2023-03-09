ЕС предварительно согласовал ускорение поставок и совместную закупку боеприпасов для Украины

Страны Европейского Союза договорились в среду ускорить поставки артиллерийских снарядов и закупить больше боеприпасов для помощи Украине, но еще должны решить, как превратить эти планы в реальность.

О договоренности на заседании министров обороны стран ЕС в Стокгольме накануне сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает Reuters.

Согласно плану, разработанному Боррелем, страны ЕС получат финансовые стимулы в размере 1 млрд евро, чтобы отправить больше артиллерийских снарядов в Украину, а еще 1 миллиард евро пойдет на совместную закупку новых снарядов.

"Мы достигли общего согласия по этой процедуре, но есть вопросы, которые еще не решены. Все должно быть детально обсуждено", - сказал Боррель после встречи министров в Стокгольме.

Он выразил надежду, что план будет окончательно согласован на встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 20 марта.

Министр обороны Украины Алексей Резников, который тоже присутствовал в Стокгольме, призвал министров поддержать эстонский план, согласно которому страны ЕС должны объединить усилия для закупки 1 миллиона 155-миллиметровых снарядов в этом году на сумму 4 миллиарда евро.

План Борреля меньше по масштабу, но все равно станет знаковым шагом для ЕС, поскольку оборонные закупки в основном были прерогативой отдельных правительств стран-членов Евросоюза.

Чиновники ЕС говорят, что если блок разместит крупный заказ от имени правительств стран-членов, они получат лучшую цену и предоставят оружейным компаниям сильный стимул инвестировать в увеличение производственных мощностей.

Однако, по словам чиновников, еще много работы предстоит сделать, чтобы согласовать такие детали, как финансирование и инициатива в заключении соглашений с компаниями-производителями оружия.