Последнее обновление: 17.01.2023 08:48

В Беларуси будет создан реестр фактов домашнего насилия

Совмин Беларуси поручил МВД РБ создать реестр фактов домашнего насилия, следует из постановления Совмина №27 от 11 января 2023 года.

«Министерству внутренних дел до 1 июля 2024 года обеспечить создание реестра информации о фактах домашнего насилия», - говорится в документе.

Постановление также утверждено положение о порядке функционирования реестра.

«Финансирование расходов по обеспечению функционирования реестра… осуществляется за счет и в пределах средств, предусматриваемых Министерству внутренних дел в республиканском бюджете на содержание органов внутренних дел, а также иных источников, не запрещенных законодательством», - сказано в документе.

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