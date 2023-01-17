В Беларуси будет создан реестр фактов домашнего насилия

Совмин Беларуси поручил МВД РБ создать реестр фактов домашнего насилия, следует из постановления Совмина №27 от 11 января 2023 года.

«Министерству внутренних дел до 1 июля 2024 года обеспечить создание реестра информации о фактах домашнего насилия», - говорится в документе.

Постановление также утверждено положение о порядке функционирования реестра.

«Финансирование расходов по обеспечению функционирования реестра… осуществляется за счет и в пределах средств, предусматриваемых Министерству внутренних дел в республиканском бюджете на содержание органов внутренних дел, а также иных источников, не запрещенных законодательством», - сказано в документе.