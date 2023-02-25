Канада ввела новые санкции против России

Канада объявила о введении санкций против 129 физических лиц и 63 организаций, говорится в сообщении, размещенном на сайте премьера Джастина Трюдо.

"Мы вводим санкции в отношении 122 физических и 13 юридических лиц, включая членов нижней палаты российского парламента. (...) Санкции также вводятся в отношении других физических лиц, включая российских вице-премьер-министров, министров, сотрудников администрации президента России..." - говорится в сообщении.

Кроме того, новый пакет мер включает "введение санкций в отношении семи российских физических лиц и 50 предприятий, связанных с российской оборонной промышленностью, включая производство танков, ракет и других систем вооружения, которые Россия использует на Украине".

Канада также запрещает "экспорт в Россию ряда химических элементов, которые используются в электронике, а также - импорт российского оружия, боеприпасов...", передает Интерфакс.

Трюдо дополнительно заявил о решении передать Украине еще четыре танка Leopard 2.

"Канада предоставит четыре дополнительных танка Leopard 2", - говорится в сообщении. Таким образом, в общей сложности Оттава планирует передать Украине восемь таких танков.

Помимо этого, Канада отправит Украине бронированную ремонтно-эвакуационную машину и более 5 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.