Канада ввела санкции против российских пропагандистов

Власти Канады объявили в пятницу о введении в рамках мер против РФ санкций против физических и юридических лиц.

"Канада вводит санкции против 38 человек и 16 юрлиц, считая их ответственными за дезинформацию и пропаганду", - отмечается в пресс-релизе канадского МИД.

В санкционный список внесены государственная медиакомпания МИА "Россия сегодня", объединяющая русскоязычные информационные ресурсы РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, ТОК, КОТ, Baltnews, Ukraina.ru, Социальный навигатор и Arctic.ru.

Также в списке United World International и Фонд борьбы с репрессиями, субъекты дезинформации, тесно связанные с Евгением Пригожиным, основателем и владельцем ЧВК "Вагнер".

Под санкции Канады попали журналист "Коммерсанта" Андрей Колесников, бывший ведущий программы "Вести в субботу" Сергей Брилев, депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Кроме того, в списке, актеры Михаил Боярский, Марат Башаров, Дмитрий Дюжев, Михаил Галустян, Максим Аверин; певцы Николай Басков, Дима Билан, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Полина Гагарина, Александр Буйнов; певицы Ирина Аллегрова, Надежда Бабкина, Виктория Дайнеко, телеведущая Дана Борисова.