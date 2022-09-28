Канада введет новые санкции против России из-за «референдумов» на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины.

«В ответ на эту дальнейшую эскалацию мы намерены ввести новые санкции против лиц и организаций, причастных к этой последней попытке подорвать принципы государственного суверенитета», —заявил премьер Джастин Трюдо.

Он отметил, что Канада никогда не признает результаты «фиктивных референдумов» или попытку незаконного включения украинских территорий в состав России.

«Территория Украины останется за Украиной», — резюмировал Трюдо.