Последнее обновление: 21.02.2023 13:12

Украина вышла из соглашения с Беларусью об избежании двойного налогообложения

Украина уведомила белорусские власти о решении прекратить действие Соглашения между Беларусью и Украиной об избежании двойного налогообложения и предупреждении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 24 декабря 1992 года.

«Указанное уведомление является односторонним отказом от исполнения Украиной своих обязательств по Соглашению … В сложившихся обстоятельствах белорусская сторона вынуждена считать Соглашение прекратившим действие», - говорится в сообщении МНС Беларуси.

«В связи с изложенным информируем, что положения Соглашения не подлежат применению к доходам, начисленным (выплаченным) с 1 января 2023 года, а также к прибыли, имуществу за налоговые периоды, начинающиеся с 1 января 2023 года», - сказано в сообщении.

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