Украина выходит из соглашения с Беларусью в сфере налогообложения

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о прекращении действия соглашения с Беларусью об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество.

Соответствующее решение было принято на заседании во вторник, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект закона "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов по налогам на доходы и имущество", - сообщил Мельничук.

"Принятие законопроекта будет способствовать ускорению сворачивания экономических и финансовых связей с РБ, поддерживающей беспрецедентную, открытую, широкомасштабную войну РФ против Украины ", - отметил Мельничук.