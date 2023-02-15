В Украину ввезли рекордный объем бензина в январе

В январе украинские импортеры растаможили 202 600 тонн бензина, что является наибольшим показателем за последние несколько лет, сообщает enkorr.

Больше всего было отгружено из Румынии, Польши, Литвы и Греции.

Поставки растут второй месяц подряд из-за намерений компаний создать запасы перед введением эмбарго на поставку российских нефтепродуктов в Европу. На объемы закупок также повлияло увеличение потребления бензинов владельцами генераторов.

Самым большим направлением поставок бензина в Украину в прошлом месяце была Румыния. В январе румынские компании отгрузили в нашу страну 63 400 тонн продукта. Более 40% поставок по этому направлению составила продукция нефтеперерабатывающих заводов OMV Petrom и Rompetrol.

Другими крупными поставщиками бензина были Польша, Литва и Греция. Эти три страны отгрузили 81 600 тонн продукта.