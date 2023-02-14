Болгария не применяла санкций к россиянам с 2014 года

Болгария не вводила санкций против российских граждан или компаний, включенных в санкционный список ЕС, с момента их первого введения после аннексии Крыма в 2014 году.

Об этом говорится в материале Euractiv и Mediapool.bg, который ссылается на данные, предоставленные национальным налоговым агентством.

На текущий момент ввел санкции против 1 386 российских граждан и 171 компании, а также всех связанных с ними физических и юридических лиц. В прошлом году он заморозил более 300 миллиардов евро в российских банках и 20 миллиардов евро в активах, принадлежащих российским олигархам. Даже Венгрия, которая часто отстаивает позиции в пользу России, заморозила российские активы на сумму более 900 миллионов евро.

В Болгарии почти 300 000 россиян владеют более 500 000 объектов недвижимости, согласно последним данным, обнародованным властями в 2019 году, но налоговое ведомство, хотя и признает, что должно применять правила ЕС по санкциям, пока этого не делает.

Хотя болгарская правовая система предусматривает только процедуру ареста активов, а не их замораживания, страны ЕС, такие как Болгария, должны непосредственно применять правила ЕС по санкциям, то есть налоговые органы должны инициировать процедуру замораживания, даже если ни одно национальное законодательство не предусматривает таких процедур, пояснили юристы.

Кроме того, согласно ответам налогового ведомства на запрос, за последние восемь лет оно не выдало ни одного акта о наложении санкций.

В случае применения санкций в будущем, агентство заявило, что не будет разглашать имена и активы лиц, которые могут быть подвергнуты санкциям, поскольку эти данные являются персональными и поэтому защищены Общей директивой ЕС о защите данных (GDPR).

Сайт расследований Bird.bg уже обнародовал некоторые имена из санкционного списка ЕС.

Среди них Сергей Чемезов, Максим Топилин, Владимир Плигин и Алексей Чепа, которые владеют недвижимостью на побережье Черного моря через своих родственников.

"Неудивительно, что Болгария, похоже, не применяет санкции ЕС против лиц и компаний из Российской Федерации. Очевидно, что болгарские власти не решаются, не хотят и не имеют процедур и возможностей для применения санкций", - прокомментировал Euractiv и Mediapool Руслан Стефанов из болгарского аналитического центра "Центр изучения демократии" (CSD).

"По этому поводу ожидается сигнал на самом высоком политическом уровне для каких-либо действий, а такого на данный момент не только не поступает, но даже наоборот - сигналы свидетельствуют о том, что болгарское правительство хотело бы смягчить или отменить санкции против России", - добавил Стефанов.

"Самым ярким примером является непонятное желание вести переговоры с "Газпромом", что произошло прошлым летом, и просьба об отступлении от санкций для нефтеперерабатывающего завода "Лукойл Нефтехим" в Бургасе, принадлежащего России. Отступление было сделано и защищено болгарским правительством, несмотря на отсутствие оснований и необходимости для этого", - добавил он.

В апреле 2022 года Россия перестала поставлять газ Болгарии по контракту по той причине, что София отказалась от расчетов по схеме, которую требовала Москва - то есть в рублях.

Тогдашнее правительство во главе с Кириллом Петковым начало искать альтернативные пути получения газа - в частности из Азербайджана через интерконнектор Греция-Болгария, а также сжиженного природного газа из США.

Но после отставки Петкова болгарские власти снова начали говорить о возможных договоренностях по поставкам газа из "Газпрома". Такой шаг там мотивируют отсутствием гарантий получения голубого топлива из других источников.

В августе тогдашний исполняющий обязанности главы правительства Болгарии Галаб Донев подтвердил, что София начала переговоры с "Газпромом" на "самом высоком уровне" о поставках оговоренных ранее объемов газа. Тогда речь шла именно о продлении действующего контракта после 2022 года.

Тем не менее, эти переговоры так и не дали результатов, зато с октября Греция и Болгария начали коммерческую эксплуатацию газопровода, который поможет снизить зависимость государств Юго-Восточной Европы от российского газа.