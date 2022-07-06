Болгария заблокировала зарплаты российским дипломатам

Министр финансов Болгарии Асен Василев в среду заявил, что страна в соответствии с санкциями Европейского Союза заморозила перевод из России в ее посольство в Софии, которое предназначалось для выплат зарплат.

"Есть перевод в посольство России, которое попадает непосредственно под санкции Еврокомиссии. Посольство России пригласило отменить санкции за этот перевод, и сейчас отмена согласуется с ЕК", – сказал Василев.

Он уточнил, что размер перевода составляет 890 тысяч долларов. После разъяснений Еврокомиссии болгарские власти решат, что делать со средствами, сообщает Европейская правда.

Так Василев опроверг заявление главы парламентской группы партии "Есть такой народ" Тошко Йорданова, заявивший о блокировании счетов посольства России в Болгарии и раскритиковавший такой шаг.

Дипломатическая напряженность между Болгарией и Россией обострилась после того, как правительство в Софии приняло решение о высылке 70 сотрудников российской дипмиссии. Российские дипломаты и официальные лица вылетели в Москву в воскресенье.