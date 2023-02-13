Россия в 2023 году переориентирует экспорт нефти на дружественные страны

Россия в 2023 году намерена сместить акцент экспорта нефти и нефтепродуктов в дружественные страны, увеличив их долю в общей структуре зарубежных поставок до 75-80%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"В текущем году в дружественные страны планируется направить более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов. Что касается поставок в государства, которые поддерживают нелегитимные ценовые ограничения, здесь наша позиция широко известна и остается неизменной: российскую нефть такие страны не получат", - сообщил Новак, передает Интерфакс.

Он отметил, что в 2022 году для переориентации поставок в дружественные страны был реализован проект увеличения транспортировки в направлении порта Козьмино, что обеспечило рост транспортировки нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона до 42 млн т в год.