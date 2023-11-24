Три греческие судоходные компании остановили транспортировку российской нефти

Чтобы избежать санкций со стороны США три крупные греческие судоходные компании Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers прекратили транспортировку российской нефти, сообщает Reuters.

Все три компании были активными отправителями российской нефти и топлива вплоть до сентября-октября. Все они отклонили запросы на суда для погрузки российской нефти в ноябре.

Выход греческих грузоперевозчиков из торговли последовал за ужесточением санкций США, введенных в отношении поставок российской нефти.

В октябре Вашингтон ввел первые санкции. Они касалось владельцев танкеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, которые перевозят российскую нефть по цене выше установленной странами "Большой семерки" ценового предела в 60 долларов за баррель. На прошлой неделе США ввели санкции в отношении еще трех кораблей.

Теневого флота может оказаться недостаточно для перевозки всей российской нефти, заявил один из трейдеров, занимающихся транспортировкой российской нефти.

Основной причиной он назвал тот факт, что российская нефть теперь доставлялась к потребителям в Азии 8-10 недель, а не две недели, как это было до санкций. Это означает, что для торговли требуется больше танкеров.

Как пишет издание, сейчас Россия полагается на свою судоходную компанию "Совкомфлот" и множество малоизвестных судоходных компаний, зарегистрированных в ОАЭ, Индии, Гонконге, Сейшельских островах, Гане и других местах. Суда несут флаги различных государств от Либерии до островов Кука.