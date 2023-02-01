Запрет на продажу нефти по price cap для российских компаний вступил в силу с 1 февраля

Российским компаниям со среды запрещено продавать нефть, если в тексте контракта содержится условие предельных цен (price cap), установленных странами G7.

Соответствующий указ был подписан в конце 2022 года в ответ на введение потолка цен странами G7, предполагающего, что компаниям из стран "семерки" и ЕС можно перевозить российскую нефть и нефтепродукты, а также оказывать соответствующие услуги по их морской транспортировке только в том случае, если они продаются по установленному ценовому потолку. Для нефти он установлен на уровне $60 за баррель, для нефтепродуктов лимит пока не определён.

Ожидается, соответствующий потолок будет установлен до 5 февраля, когда вступает в силу эмбарго на импорт российских нефтепродуктов странами Евросоюза. Price cap призван ограничить доходы России от экспорта топлива, сохранив при этом предложение энергоресурсов на мировом рынке.

Указ Путина действует до 1 июля 2023 года напоминает Интерфакс. Запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Регулярный мониторинг за соблюдением указа возложен на Минэнерго. При этом Путин может сделать исключения из данного запрета на основании специального решения.