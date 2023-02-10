Лукашенко решил покончить с индивидуальными предпринимателями

Лукашенко сегодня на совещании высказался за выравнивание налогов для всех субъектов хозяйствования, включая индивидуальных предпринимателей, по сути, запустив процесс ликвидации этой формы хозяйствования.

"Мы никого не душим, никаких ипэшников мы не выталкиваем. Но мы их ставим в равные условия. Работаешь - плати налоги как все. Не можешь - бери метлу. Время пришло такое", - заявил Лукашенко.

«Как может работать, к примеру, наша легкая промышленность, если тряпки и прочее везут из-за рубежа в десять раз дешевле? А почему дешевле? Потому что налоги не платят так, как платят в легкой промышленности, - одна из причин", - верит пенсионер.

Он посетовал на то, что "ипэшники начали какой-то шум" в связи с введением для них новых правил работы, напомнив, что индивидуальных предпринимателей заранее предупредили о готовящихся нововведениях, был предусмотрен переходный период для того, чтобы они могли подготовиться.

"А что мы неправильно сделали? Столько времени прошло - четверть века я с этим телепаюсь… И отступали, и так и сяк работали с этими ипэшниками"…