Минфин РБ разъяснил налоговый крен в сторону самозанятых

Минфин Беларуси разъяснил грядущие изменения в возможности осуществления в стране индивидуальной предпринимательской деятельности.

"Предполагается дать институту самозанятых больше возможностей по осуществлению простой индивидуальной предпринимательской деятельности без использования наемного труда. Новый проект Налогового кодекса предусматривает такую трансформацию в течение 2022-2023 годов. Планируем с 2023 года перейти от разрешительного принципа к заявительному. Что это значит? Если сегодня самозанятый у нас может заниматься четко определенными видами деятельности, то с 2023 года - любыми, которые не запрещены. Основная ставка предполагается в размере 10% от выручки", - сообщил сегодня первый замминистра финансов РБ Дмитрий Кийко, которого цитирует БелТА.

По его словам, для самозанятых разрабатывается цифровая платформа, которая позволит выполнять все необходимые процедуры от регистрации до прекращения деятельности, уплаты налогов.

"Установив это приложение, гражданин сможет работать с потребителями и принимать платежи, выдавать чеки, рассчитывать и уплачивать налоги, строить свои взаимоотношения с налоговыми органами и ФСЗН", - сказал первый замминистра.

Самозанятые смогут через приложение работать и с организациями, но с определенными ограничениями. "Ограничения обусловлены необходимостью препятствовать использованию самозанятых в качестве замены наемных работников. Поэтому для работы с организациями предлагается установить предел в размере Br60 тыс. в год. При превышении этого предела самозанятый сможет продолжать отношения с организацией, просто для него автоматически будет увеличиваться ставка", - пояснил чиновник.

С 2023 года работать в качестве ИП можно будет только по определенным видам деятельности с привлечением наемных лиц не более трех человек. Поскольку большинство ИП в Беларуси работает без наемного труда, и они потенциально могут перейти в самозанятые. А для тех, кто использует наемный труд и останется в категории ИП, будут скорректированы условия налогообложения. С 2023 года для индивидуальных предпринимателей будет установлен единый режим налогообложения с уплатой подоходного налога от разницы между доходами и расходами.

Альтернатива этой форме - возможность перехода ИП с наемными работниками в микроорганизации. Для микроорганизаций сохраняется возможность применения упрощенной системы налогообложения.

"В течение 2022 года большинству индивидуальных предпринимателей нужно будет принять решение, в каком виде они смогут или захотят осуществлять свою деятельность. Либо перейти в самозанятые (там предусмотрено значительное упрощение административных и иных процедур), либо продолжить свою деятельность в качестве ИП (если они будут соответствовать определенным видам деятельности), либо перейти в микроорганизацию. Могу анонсировать, что розничная торговля у нас останется тем видом деятельности, которым индивидуальные предприниматели могут заниматься и с 2023 года", - сообщил Кийко.