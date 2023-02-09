Последнее обновление: 09.02.2023 13:45

Доллар растет на 1,55% на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 9 февраля 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 4,22 копейки или 1,55% до 2,7711 рубля при объеме торгов $3 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 3,06 копейки или 0,8% до 3,7961 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 1228,4 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 5,19 копейки или 1,29% до 4,0863 рубля за 10 юаней при объеме торгов 2 млн. юаней.

Далее по теме
Ранее по теме


<Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование