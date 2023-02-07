Доллар и юань продолжают рост на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 7 февраля 2023 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,55 копейки или 0,57% до 2,7142 рубля при объеме торгов $4,6 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,14 копейки или 0,04% до 3,8300 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 11,8 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,95 копейки или 0,24% до 3,9900 рубля за 10 юаней при объеме торгов 11 млн. юаней.