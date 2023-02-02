Совмин Беларуси утвердил размер компенсации расходов по сбору отходов на 2023 год

Совмин Беларуси постановлением №84 от 31 января 2023 года утвердил определил размер компенсации юрлицам и ИП расходов по сбору отходов товаров и упаковки на 2023 год.

Согласно документу, размер компенсации юрлицам и ИП расходов по сбору отходов, полученных в результате заготовки у физлиц (за исключением ИП), при условии использования или обезвреживания этих отходов:

Br150 за тонну отходов бумаги и картона;

Br240 за тонну отходов стекла;

Br250 за тонну ПЭТ-бутылок;

Br150 за тонну отходов пластмасс (кроме ПЭТ-бутылок).

Размер компенсации расходов по сбору отходов, полученных в результате сортировки коммунальных отходов или собранных в местах временного хранения отходов, предназначенных для самостоятельного размещения отходов потребления их производителями, при условии использования или обезвреживания этих отходов составит:

Br150 за тонну отходов бумаги и картона;

Br240 за тонну отходов стекла;

Br150 за тонну ПЭТ-бутылок;

Br 150 за тонну отходов пластмасс (кроме ПЭТ-бутылок).

Размер компенсации расходов по сбору следующих отходов составит:

Br625 за тонну отходов электрического и электронного оборудования крупногабаритного (габариты такого оборудования в сумме в трех измерениях составляют свыше 160 сантиметров);

Br725 за тонну отходов электрического и электронного оборудования среднегабаритного (его габариты в сумме в трех измерениях составляют свыше 80 сантиметров до 160 сантиметров включительно);

Br815 за тонну отходов электрического и электронного оборудования мелкогабаритного (к нему относится оборудование, габариты которого в сумме в трех измерениях составляют до 80 сантиметров включительно);

Br100 за тонну масел моторных, смазочных отработанных, за исключением переданных на использование в целях сжигания и (или) производства топлива;

Br160 за тонну изношенных шин, покрышек и камер резиновых;

Br1,10 за штуку ртутных ламп (компактных) отработанных;

Br0,83 за штуку люминесцентных трубок отработанных, ртутных термометров отработанных;

Br5500 рублей за тонну отработанных элементов питания (батареек).