Комплекс по переработке коммунальных отходов построят в Минске к 2024 году. Об этом сегодня заявил заместитель премьер-министра Анатотлий Сивак на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.

"Главой государства поручено Минскому горисполкому к 2024 году обеспечить строительство в Минске комплекса по переработке коммунальных отходов мощностью около 600 тыс. т в год. Объект включен в инвестиционную программу Минска. В настоящее время ведется разработка проектной документации, - рассказал Анатолий Сивак, которого цитирует БелТА.

В настоящее время в Беларуси функционируют 7 мусоросортировочных заводов и 83 линии сортировки твердых коммунальных отходов общей установленной мощностью 1 млн т в год. В 2021 году введен в эксплуатацию мусоросортировочный завод в Витебске мощностью 100 тыс. т в год. Завершено строительство полигона для захоронения отходов для Бреста.

Как проинформировал вице-премьер, в текущей пятилетке запланировано строительство и ввод в эксплуатацию 16 региональных объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов. Осуществляется строительство трех региональных объектов для Барановичской, Оршанской и Бобруйской зон обслуживания. По четырем объектам (в Гомеле, Пинске, Полоцке, Волковыске) разрабатывается проектно-сметная документация, по трем (в Могилеве, Лиде, Пуховичах) - проводится предынвестиционная проработка. По четырем объектам (в Березе, Борисове, Молодечно и Солигорске) определены заказчики и выбраны земельные участки для строительства.