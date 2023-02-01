Последнее обновление: 01.02.2023 18:00

Чехия в 2022 году снизила зависимость от российского газа с 97% до 4%

Чехия в 2022 г. снизила свою зависимость от российского газа с 97% до 4%.

Газ, поступавший из России, Чехия заменила импортом из Норвегии и закупками сжиженного природного газа из-за океана. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Петр Фиала.

По его словам, в будущем Чехия хочет полностью избавиться от зависимости от российского газа, а также заменить российскую нефть импортом из других источников.

В настоящее время газохранилища Чехии заполнены на 74%, что составляет 2,5 млрд м3 газа. Это самый высокий в истории показатель для данного времени года, сообщил глава правительства.



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