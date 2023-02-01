США предоставят Украине ракеты дальностью до 150 км

Соединенные Штаты в ближайшее время намерены передать Украине ракеты дальностью до 150 км, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники в руководстве США.

Уточняя свое предыдущее сообщение, Reuters пишет, что в новый пакет военной помощи США Украине войдут высокоточные планирующие ракеты Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).

Эти самонаводящиеся ракеты американско-шведской разработки запускаются в том числе с установок HIMARS и могут поражать движущиеся цели на расстоянии многих десятков километров.

До сих пор предел дальности ракет, которые американцы и другие союзники поставляли украинской армии, составлял чуть больше 80 километров.

Украина давно просит у США и союзников высокоточные ракеты ATACMS дальностью до 300 километров, которыми можно стрелять из установок HIMARS. До сих пор западные союзники отказывались передавать такое оружие - по неофициальным сведениям, из-за опасений, что украинцы начнут бить ими по целям в глубине российской территории, а это может привести к неконтролируемой эскалации войны.

По сведениям Reuters, о новом пакете военной помощи объемом 2,2 млрд долларов будет объявлено уже на этой неделе.