Американская компания получила контракт на 14 ракетных установок для Украины

Американская компания L3Harris Technologies получила контракт от Пентагона на сумму $40 миллионов на поставку 14 ракетных систем VAMPIRE на базе пикапов для укрепления оборонных усилий Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает Укринформ.

Портативный комплект VAMPIRE позволит сухопутным войскам Украины сбивать беспилотники противника и защищаться от наземных угроз врага. Системы, заказанные Пентагоном, созданы для предоставления критически важных защитных средств, которые помогут защититься от атак на гражданскую инфраструктуру, отмечает компания.

«С августа мы инвестировали в закупку, испытание и сертификацию, поэтому производство VAMPIRE может начаться без промедления. Мы стремимся поддерживать стратегического партнера США с надежным потенциалом, поскольку народ Украины продолжает защищать свою страну и защищать свою независимость», – заявили в компании.

Как отмечается, ракетные комплексы VAMPIRE будут установлены на автомобили, которые предоставит правительство США. Они будут оснащены новейшим датчиком прицеливания WESCAM MX-10 RSTA, который позволит оператору установки быстро и точно поражать цели.

Контракт предусматривает, что первые четыре комплекса должны быть готовы к середине 2023 года, остальные десять – к концу 2023 года.