Пентагон разместил заказ на производство 155-мм снарядов для Украины

Министерство обороны США объявило о присуждении двум компаниям госконтрактов на 522 млн долларов для производства 155-миллиметровых снарядов для украинских вооруженных сил, сообщает агентство AFP.

Их производством займутся компании Northrop Grumman Systems Corp. и Global Military Products Inc. Согласно графику поставки снарядов в Украину должны начаться в марте этого года, говорится в заявлении Пентагона.

Решение было принято на фоне обеспокоенности тем, что запасы снарядов, предоставленных Украине Соединенными Штатами и другими партнерами, стремительно иссякают.

Тема нехватки боеприпасов у украинской артиллерии обсуждалась во вторник на встрече партнеров Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе. США еще несколько недель назад объявили о намерении развернуть производство снарядов для ВСУ на своих мощностях.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Франция и Австралия тоже договорились совместно наращивать производство снарядов калибра 155 мм для украинской армии.