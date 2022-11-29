Последнее обновление: 29.11.2022 21:10

США рассматривают возможность передачи Украине комплексов Patriot

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки системы противоракетной обороны Patriot в Украину для поддержки средств ПВО против российских атак.

Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона, передает CNN.

"Все возможности находятся на столе", - сказал чиновник, отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность отправки батарей Patriot именно в Украину.

"Patriot является одним из средств ПВО, которые рассматриваются", - добавил чиновник.

Зенитная ракетная система Patriot предназначена для противодействия и уничтожения входящих баллистических ракет малой дальности, самолетов и крылатых ракет. ПВО Украины является "главным приоритетом" США, отметил чиновник.

"Мы рассматриваем все возможности, которые могут помочь украинцам противостоять российским атакам, поэтому все возможности находятся на столе, и мы рассматриваем, что могут сделать Соединенные Штаты, что могут сделать наши союзники и партнеры, и рассматриваем комбинации возможностей, которые были бы полезны", - пояснил он.

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