Доллар снижается на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 3 января 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 3,47 копейки или 1,27% до 2,7017 рубля при объеме торгов $1,3 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 6,65 копейки или 1,76% до 3,8500 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 40 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 4,64 копейки или 1,2% до 3,9081 рубля за 10 юаней при объеме торгов 52,1 млн. юаней.