Последнее обновление: 29.12.2022 10:40

Доллар продолжает рост на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 29 декабря 2022 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 3,47 копейки или 1,28% до 2,7439 рубля при объеме торгов $7 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 3,43 копейки или 0,9% до 3,7778 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 244,6 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,25 копейки или 0,06% до 3,8742 рубля за 10 юаней при объеме торгов 6 млн. юаней.

Далее по теме
Ранее по теме


<Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование