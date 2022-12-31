Последнее обновление: 31.12.2022 12:22

Лукашенко подписал указ о повышении тарифов ЖКХ на «$5»

В Беларуси в 2023 году тарифы для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства вырастут «на 5 долларов», следует из указа №461 от 30 декабря 2022 года.

«В результате применения утвержденных тарифов жилищно-коммунальные платежи для населения, в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг, повысятся в пределах $5», - говорится в официальном комментарии к документу.

Повышение тарифов будет произведено в 2 этапа: с 1 января - на жилищно-коммунальные услуги, за исключением отопления, на 9,53 рубля (в эквиваленте на $3,42); с 1 июня - на тепловую и электрическую энергию, газ природный и сжиженный на цели отопления на 4,39 рубля (в эквиваленте на $1,58).

По расчетам МАРТ, удельный вес жилищно-коммунальных платежей в доходе семьи из трех человек при двух работающих и получающих среднереспубликанскую заработную плату составит 3,95%, семьи из двух пенсионеров - 11,05%.

Безналичные жилищные субсидии будут предоставлены гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% - в сельской местности.

За 10 месяцев 2022 года безналичные жилищные субсидии получили 27 825 семей на сумму 2,16 млн. рублей при средней сумме субсидии на одну семью 7,77 рубля в месяц.

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