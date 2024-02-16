В Беларуси утверждены тарифы на газ и электроэнергию для населения на 2024 год

Совмин Беларуси постановлением №99 от 14 февраля 2024 года повысил тарифы на газ и электричество для населения в 2024 году.

Документ вступает в силу задним числом – с 1 января 2024 года.

Согласно документу, киловатт-час в домах с электроплитами теперь стоит 21,56 копейки, при наличии газа – 25,37 копейки.

При использовании дифференцированного тарифа с двумя временными интервалами в домах с электроплитами киловатт-час с 17:00 до 22:00 стоит 43,12 копейки, с 22:00 до 17:00 - 15,09 копейки, для помещений с газом – соответственно 50,74 и 17,76 соответственно.

Тариф на электроэнергию, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, установлен на уровне 27,9 копейки за 1 кВтч. Дифференцированный тариф – 55,8 и 19,53 копейки

Один кубометр газа в помещениях с индивидуальными счетчиками обойдется в 54,77 копейки, при наличии газовых приборов отопления – 20,62.

Тариф на газ, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, установлен на уровне 57,5 копейки за 1 кубометр или примерно $178 за 1 тыс. кубометров по текущему курсу.

Стоимость гигакаллории тепла установлена на уровне 132,01 рубля.