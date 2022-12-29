Путин подписал закон о пожизненном сроке за диверсии

Путин подписал закон, согласно которому за склонение, вербовку или иное вовлечение в диверсионную деятельность, а равно финансирование диверсии будет грозить лишение свободы вплоть до пожизненного.

Такое же наказание предусмотрено за прохождение обучения для совершения диверсии, передает BBC.

Раньше диверсией считались взрывы, поджоги или другие действия, направленные на разрушение или повреждение предприятий, транспорта, средств связи и других стратегических объектов.

Теперь же в УК РФ вносятся три новые статьи: 281.1 "Содействие диверсионной деятельности", 281.2 "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности", 281.3 "Организация диверсионного сообщества и участие в нем".

Законопроект также вводит понятие "пропаганда диверсии" - под ней предлагается понимать "деятельность по распространению материалов или информации, направленных на формирование у лица убежденности в необходимости осуществления диверсионной деятельности".

Практики правоприменения нового закона пока нет, поэтому пока нет и понимания того, как именно будут применяться поправки. Авторами законопроекта выступили более 380 депутатов Госдумы.