Последнее обновление: 14.03.2022 12:56

Частных охранников обязали помогать Росгвардии разгонять протесты в Петербурге

Частные охранные организации Петербурга и Ленинградской области подписали с Росгвардией соглашения - предприниматели обязуются предоставить своих сотрудников в помощь силовикам для "обеспечения правопорядка в местах проведения массовых мероприятий".

Об этом сообщает BBC со ссылкой на копию документа.

В неформальной беседе руководители охранных организаций и предприятий (ЧОПов) пояснили, что их сотрудников, наиболее вероятно, будут использовать для работы во время несанкционированных митингов и акций протеста.

"Подписать сказали всем без исключения. Для этого представителей собрали по районам. Мы приехали, и в этот же день сказали подписать и прислать сканы до 18:00", - сказал BBC источник в руководстве одного из ЧОПов. По словам источника, это произошло в конце февраля.

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