Власти РФ приговорили Навального к 9 годам колонии строго режима

Лефортовский суд Москвы приговорил политика Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 1,2 млн рублей за мошенничество в особо крупном размере и неуважение к суду.

Такой приговор вынесла судья Маргарита Котова. Она признала его виновным по всем пунктам обвинения - о неуважении к правосудию (чч. 1, 2 ст. 297 УК) и по четырем эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК). Навальный вину не признает.

Прокурор просил назначить политику 13 лет строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в размере 1,2 млн рублей, передает Интерфакс.

Адвокатов Навального Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева задержали и увели в автозак на территории колонии, сразу после оглашения приговора, когда они вышли к журналистам.